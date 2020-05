Come guardare il lancio di SpaceX Demo-2 Streaming dal vivo.

Nel luglio 2011, la navetta spaziale della NASA Atlantis è partita dalla Florida per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’ultima volta che un essere umano ha viaggiato nello spazio dal suolo americano. La lunga siccità finirà oggi quando SpaceX lancerà due astronauti della NASA all’ISS all’interno della capsula di Crew Dragon.

La storica missione, nota come Demo-2 (Demonstration Mission 2), ha dovuto superare varie battute d’arresto. Ma dopo aver completato le revisioni sulla sicurezza della capsula, la NASA e SpaceX sono finalmente pronti a decollare.

ll lancio avverrà dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center, la stessa dei lanci del progetto Apollo. oggi mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 13:33 Ora del Pacifico degli Stati Uniti (16:33 ora dell’est) che corrispondono alle ore 22:33 italiane.

Se il tempo non coopera con la missione o ci sono altri fattori che interferiscono con il lancio, SpaceX ha programmato altre due possibili date di lancio: sabato 30 maggio alle 21:22 italiane oppure domenica 31 maggio alle ore 21 di Roma.

Se la missione Demo-2 di Crew Dragon avrà successo, SpaceX procederà con le sei missioni operative verso la Iss, la prima delle quali sarà Crew-1, che dovrebbe partire entro la fine del 2020 per portare tre astronauti americani e uno giapponese sulla Stazione spaziale internazionale. I progetti a lungo termine di Musk, invece, avranno come obiettivo Marte e il turismo spaziale verso il Pianeta rosso.

Dove vedere il lancio della missione Nasa Demo-2 in diretta streaming

La NASA offrirà la copertura in streaming del pre-lancio, lancio e docking con l’ISS attraverso NASA TV. Il tempo di lancio dipenderà dalle condizioni meteorologiche del sito di lancio e del sito oceanico in cui la capsula cadrà in caso di emergenza. Anche il sito web di SpaceX offrirà il servizio in diretta webcasting.