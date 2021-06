Ultime Notizie » Austria » Ucraina-Austria Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Ucraina Austria Streaming live e diretta Sky tv. Ultimo round del Gruppo C degli Europei di calcio Euro 2020. Da questa sfida, che si svolgerà all’Arena Nazionale di Bucarest oggi lunedì 21 giugno alle ore 18:00 italiane, si deciderà la seconda posizione in classifica, alle spalle dell’Olanda già sicura di chiudere davanti a tutti nel girone. Seconda posizione che significa giocare agli ottavi contro l’Italia di Mancini sabato prossimo a Wembley (Londra).

La situazione in classifica del Gruppo C: Olanda 6, Ucraina 3, Austria 3, Macedonia del Nord 0. L’Olanda è qualificata come vincitrice del girone. L’Ucraina chiuderà al secondo posto con una vittoria o un pareggio. L’Austria deve battere l’Ucraina per chiudere al secondo posto. La Macedonia del Nord non può chiudere nei primi tre posti.

Ucraina Austria formazioni che vedremo in campo



Andriy Shevchenko, Ct Ucraina: “L’Austria è una giocatore solida con giocatori di qualità. Sono compatti e forti atleticamente, con gioco loro. Abbiamo grande rispetto per loro e ci aspettiamo una bella partita. Entrambe giocheranno per vincere, anche se sappiamo che un punto ci basterebbe. Tuttavia in questo torneo non si può andare in campo con questa mentalità; giocheremo con l’unico obiettivo di vincere”.

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Allenatore Andriy Shevchenko. Diffidati: Shaparenko, Sydorchuk.

Franco Foda, Ct Austria: “Non sappiamo se quattro punti basteranno. È importante entrare in partita dal primo minuto con l’intenzione assoluta di vincere: questo è il nostro lavoro. Raggiungere gli ottavi di finale significherebbe molto per tutti noi, stiamo giocando per il nostro paese. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Questa è una grande sfida per noi”.

Austria: Bachmann; Dragović, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautović. Allenatore Franco Foda. Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Var italiana con Massimiliano Irrati.

Dove vedere Ucraina Austria streaming gratis: diretta tv Sky Sport



La diretta tv di Ucraina Austria viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.