L’Empoli ha annunciato la destituzione del coach Aurelio Andreazzoli. I toscani non hanno vinto in otto partite (3 pareggi e 5 sconfitte) e si trovano al penultimo posto in classifica con 13 punti (a -5 dalla quart’ultima posizione).

Chia ha preso il posto di Mourinho come allenatore della Roma?

Il nuovo allenatore è Davide Nicola. Questo è il secondo cambio in panchina per l’Empoli in questa stagione: infatti, Andreazzoli aveva preso il posto di Paolo Zanetti alla quinta giornata.

La Roma ha scelto Daniele De Rossi come prossimo allenatore, che accetterà un contratto fino a giugno con l’opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. De Rossi ha avuto un’esperienza limitata come allenatore, ma i tifosi sognano di avere Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione. I Friedkin hanno contatti frequenti con Conte e sembrerebbe essere la loro prima scelta per il futuro.