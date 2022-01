Ultime Notizie » bologna » Cagliari-Bologna Streaming Diretta, dove vedere Gratis TV

Dove vedere Cagliari-Bologna Streaming Gratis. Appuntamento alle ore 20:45 di oggi martedì 11 gennaio 2022: posticipo che vale come chiusura della 21a giornata di Serie A 2021-22.

Il Cagliari di Walter Mazzarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic: 64esima volta in Serie A fra le due formazioni. Il Cagliari è in zona retrocessione (terzultimo) in classifica con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Il Bologna occupa la posizione 11 a quota 27 (con una partita in meno rispetto ai sardi), dopo aver ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Di seguito tutte le informazioni per vedere Cagliari-Bologna streaming gratis e diretta tv.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Mazzarri recupera Dalbert e lo ripropone sulla fascia sinistra. Conferme per Lovato e Altare in difesa. Mihajlovic deve inventarsi la formazione tra infortuni, positivi al Covid, giocatori in quarantena e Barrow e Mbaye in Coppa d’Africa. Negativizzati Viola, Dominguez e Van Hoojdonk ma partono dalla panchina.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Zappa, Pereiro, Olbert. Indisponibili: Ceppitelli, Keita, Godin, Caceres, Oliva, Nandez, Ceter, Strootman, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Matolese, Annan, Viola, Payyhtia, Van Hoojidonk, Cangiano, Falcinelli. Indisponibili: Amey, Molla, Bartha, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Kingsley, Schouten, Urbanski, Barrow, Vignato, Sansone, Santander. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Ghersini di Genova. ASSISTENTI: Costanzo e Trinchieri. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Maresca. AVAR: Di Iorio.

Leonardo Pavoletti ha segnato il gol decisivo per la vittoria del Cagliari l’ultima volta, ed ora tutti e tre i suoi gol in questa stagione di Serie A sono arrivati nei secondi tempi.

Allo stesso modo,del Bologna ha segnato nel finale dello scontro diretto inverso: tutti e sei i suoi gol in questa stagione di Serie A sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

⚽ Dove vedere Cagliari-Bologna Diretta TV

Cagliari-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca è affidata a Alberto Santi. Al commento tecnico invece ci sarà Manuel Pasqual.

⚽ Cagliari-Bologna Streaming Gratis

Cagliari-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta e PirloTV per vedere Cagliari-Bologna Streaming Online

Alternative per vedere Cagliari-Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online come PirloTV che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.