Cuore di maiale geneticamente modificato in un essere umano

Un gruppo di chirurghi americani è il primo al mondo a impiantare il cuore di un maiale geneticamente modificato in un essere umano, un paziente che non ha potuto ricevere un trapianto tradizionale a causa delle sue condizioni mediche. L’operazione è stata effettuata venerdì scorso, secondo quanto riferito il 10 gennaio dall’University of Maryland Medical Center (USA). Tre giorni dopo l’intervento chirurgico sperimentale a cui è stato sottoposto, David Bennett, 57 anni, dice di sentirsi bene.

Cuore di un animale geneticamente modificato può funzionare come un cuore umano

Il maiale è stato sottoposto a una procedura di modificazione genetica in modo che non avesse un tipo di zucchero che porta a un rapido rigetto da parte del corpo umano. il centro medico: “Questo trapianto di organi mostra per la prima volta che il cuore di un animale geneticamente modificato può funzionare come un cuore umano, senza un rigetto immediato da parte dell’organismo”.

Il paziente rimarrà per le prossime settimane sotto la supervisione speciale di specialisti, che vogliono assicurarsi che l’organo “gli fornisca benefici salvavita“.

Il giorno prima dell’operazione, Bennett ha detto che nella sua situazione c’erano solo due opzioni: “Muori o fai questo trapianto”. “Voglio vivere. So che è un colpo nel buio, ma è la mia ultima opzione”, ha detto.

Primo intervento chirurgico al mondo di questo tipo

Bartley P Griffith, che ha trapiantato il cuore del paziente, ha affermato che questo intervento “ci avvicina di un passo alla soluzione della crisi della carenza di organi“, poiché finora semplicemente non c’è il numero necessario di cuori umani disponibili a tal fine.

“Stiamo agendo con cautela, ma siamo anche ottimisti sul fatto che questofornirà un’importante nuova opzione per i pazienti in futuro’, ha affermato.

Come parte del trattamento, gli specialisti combinano un nuovo farmaco con altri che dovrebbero sopprimere il sistema immunitario e prevenire il rigetto da parte dell’organismo. Secondo i dati ufficiali, circa 110.000 americani stanno attualmente aspettando un trapianto d’organo e più di 6 mila muoiono ogni anno prima di riceverlo.

Fonte: “Scienziati e clinici della Facoltà di Medicina dell’Università del Maryland eseguono il primo trapianto di cuore di suino in un essere umano adulto con una malattia cardiaca allo stadio terminale“.