Ultime Notizie » Adolf Hitler » Cacciatori di tesori vicini alla riserva aurea di Hitler

Una squadra di cacciatori di tesori crede di aver trovato indizi sul nascondiglio di circa 10 tonnellate d’oro appartenenti ad Adolf Hitler per un valore di quasi 700 milioni di dollari. Ora si stanno preparando a scavare un palazzo polacco utilizzato come bordello dai nazisti verso la fine della seconda guerra mondiale.

Dopo aver analizzato una serie di lettere degli ufficiali delle truppe delle SS, gli investigatori che fanno parte della Fondazione polacco-tedesca del ponte della Slesia hanno scoperto indicazioni che il bottino, composto da 48 scatole con oro e gioielli, era nascosto in un palazzo del XVIII secolo, situato nella città di Minkowskie, nel sud della Polonia.

Secondo i documenti, gli oggetti di valore furono rubati per ordine del capo delle SS, Heinrich Himmler, alla fine della guerra. Si dice che l’ufficiale usasse il palazzo come bordello e che prima dell’avanzata dell’Armata Rossa nel 1945, i nazisti dovettero improvvisare nel tentativo di salvare gli oggetti dell’élite e della Banca centrale tedesca dell’epoca.

Uno degli ufficiali coinvolti nel nascondere il tesoro è stato identificato come von Stein, che era solito soggiornare nel palazzo perché aveva un’amante lì.

Il team ha scoperto una lettera di von Stein a una delle ragazze dello stabilimento, di nome Inge, in cui le diceva di aiutarlo a “portare a termine la missione”. “Alcuni trasporti hanno avuto successo. Le restanti 48 casse pesanti di Reichsbank e tutte le casse di famiglia ti affido con la presente. Solo tu sai dove sono. Possa Dio aiutarti e aiutarmi a compiere la mia missione”, si legge nella lettera.

A giudicare dagli esperti, Inge era la persona designata dall’ufficiale nazista per sorvegliare il nascondiglio. “Credeva che sarebbe dovuta restare lì per un anno, forse due, e poi tutto sarebbe finito. Nessuno credeva allora che la regione sarebbe passata sotto il controllo dell’Unione Sovietica”, ha detto Roman Furmaniak, direttore della fondazione del Ponte di Slesia. Secondo quanto riferito, ci fu un periodo di due mesi nel 1945 in cui la donna dovette nascondersi nella foresta, “ma quando tornò, l’area non era stata disturbata”. Alla fine della guerra con la sconfitta della Germania, Inge ha cambiato aspetto e identità prima di sposare un uomo del posto e avrebbe continuato a prendersi cura del tesoro fino alla sua morte 60 anni dopo.