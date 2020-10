Controversa asta con Manoscritti di Adolf Hitler.

BERLINO – Manoscritti di Adolf Hitler sono stati venduti all’asta dalla casa bavarese Hermann Historica. Il direttore, Bernhard Pacher, ha dichiarato di conoscere molto bene gli acquirenti e di poter “garantire che non siano finiti nelle mani dei neonazisti”. “In generale sono stati acquisiti per la cifra di 189.500 euro, più il 25% per il premio: i 3 clienti dovranno pagare un totale di 228.000 euro”, ha detto.

All’asta sono stati presentati sette manoscritti.

“Quattro sono stati acquistati da una persona, che lo annuncerà la prossima settimana e poi probabilmente li donerà a un museo che non avevano soldi per acquistarli”, ha spiegato Pacher.

È un personaggio noto, di madre lingua inglese, ma Pacher aggiunge: “Non posso rivelare né il nome né la nazionalità, per contratto”.

Tra i manoscritti c’era un discorso pronunciato da Hitler nel ’39 ai luogotenenti dell’esercito tedesco. In esso, il Fuerher avvertiva che voleva “risolvere il problema ebraico” chiedendo di prepararsi per la guerra. Questo documento è stato acquistato per 34.000 euro.

Nei giorni scorsi, in vista dell’asta, il presidente delle organizzazioni ebraiche in Europa, il rabbino Menachem Margolin, aveva duramente criticato Hermann Historica, chiedendo che l’asta fosse “boicottata”. Secondo il rabbino ciò che apparteneva a Hitler e al suo tempo “non doveva avere mercato”.