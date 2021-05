Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates e Melinda annunciano il divorzio dopo 27 anni di matrimonio

L’annuncio di Bill Gates su Twitter: “Dopo aver riflettuto a lungo e lavorato sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio”. La coppia si è incontrata alla fine degli anni ’80 quando Melinda si è unita a Microsoft. I due hanno iniziato la loro relazione nel 1987, si sono sposati nel 1994 e hanno tre figli insieme. Insieme hanno creato la Bill & Melinda Gates Foundation, attraverso la quale hanno donato miliardi di dollari nella lotta alle malattie infettive e promosso la vaccinazione dei minori. La fondazione, creata nel 2000, è diventata una delle più grandi organizzazioni filantropiche del mondo con un finanziamento di circa 50 miliardi di dollari.

“Non possiamo più continuare a crescere come coppia”

Nella loro dichiarazione, Bill e Melinda Gates si riferiscono a tutti i loro successi come coppia, dai “loro tre incredibili figli” alla fondazione che “lavora in tutto il mondo per consentire a tutti di condurre una vita sana e produttiva”. “Continuiamo a condividere la nostra fiducia in quella missione e continueremo a lavorare insieme nella fondazione, ma riteniamo che non possiamo più continuare a crescere insieme come coppia in questa prossima fase della nostra vita”, hanno detto. I due, insieme all’investitore Warren Buffett, sono dietro l’iniziativa Giving Pledge, che esorta i miliardari a impegnarsi a donare la maggior parte della loro ricchezza in beneficenza.

Bill Gates è la quarta persona più ricca del mondo

Forbes stima la sua fortuna in circa $ 124 miliardi.

Come si sono conosciuti

L’anno scorso, si è dimesso da membro del consiglio di, la società che aveva fondato nel 1975 con Paul Allen , per perseguire attività di beneficenza. La coppia ha richiesto la privacy per la loro famiglia in questo momento, mentre la loro dichiarazione ha già raccolto migliaia di tweet e commenti poco dopo la pubblicazione.

Melinda Ann French Gates è entrata a far parte del team Microsoft come product manager nel 1987 e lei e Bill Gates si sono seduti insieme per una cena di lavoro quello stesso anno a New York. Hanno iniziato a frequentarsi e, come ha spiegato Bill in un documentario Netflix, entrambi hanno iniziato rapidamente a sviluppare forti sentimenti l’uno per l’altro: “C’erano solo due possibilità: separarsi o sposarsi”.

Melinda ha spiegato di aver scoperto che Bill era metodico anche nelle “questioni di cuore”, scrivendo elenchi su una lavagna bianca con i “vantaggi e svantaggi di sposarsi“. Si sono sposati nel 1994 sull’isola di Lanai, Hawaii, noleggiando tutti gli elicotteri della zona in modo che non ci fossero ospiti indesiderati che sorvolavano il loro matrimonio.