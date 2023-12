Ultime Notizie » Doping » Brutte notizie prima di Juventus-Napoli: Pogba rischia 4 anni

Doccia fredda per Pogba e per la Juventus impegnata domani in casa contro il Napoli. La procura antidoping ha richiesto una squalifica di quattro anni per Paul Pogba, centrocampista della Juventus, dopo che è risultato positivo al deidroepiandrosterone durante la partita Udinese-Juventus del 20 agosto.

Paul Pogba è stato sospeso il 12 settembre e la positività è stata confermata il 6 ottobre. Non ci sarà un patteggiamento e il giocatore francese sarà processato davanti al tribunale nazionale antidoping. La sua agente aveva precedentemente annunciato di preparare un appello. Il processo inizierà tra circa un mese e mezzo e potrebbe essere seguito da un possibile appello presso il TAS di Losanna.