Vedere Brescia Sassuolo Streaming Calcio Gratis. Arbitro Di Bello. Si gioca allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia il recupero della 7a giornata di Serie A: Brescia-Sassuolo. I locali allenati da Eugenio Corini sono 18esimi in classifica con 13 punti, gli ospiti (guidati dal tecnico Roberto De Zerbi) sono 14esimi con 16 punti. Il Brescia arriva da due vittorie consecutive, contro Spal (0-1) e Lecce (3-0). Il Sassuolo, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Perugia (1-2), ha raccolto due pareggi in campionato: 2-2 in casa contro il forte Cagliari e 0-0 a San Siro in casa del Milan.

Come vedere Brescia Sassuolo in diretta tv.

Potete vedere la partita di calcio Brescia Sassuolo in diretta tv con Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale). Inizio alle ore 20:45 di oggi mercoledì 18 dicembre 2019, dopo Sampdoria-Juventus delle ore 18:55.

Dove vedere Brescia Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Brescia Sassuolo in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go anche con smartphone, tablet e pc, raggiungibile con app scaricabile anche con Apple iOS e Google Android, oppure guardando in

Le probabili formazioni di Brescia Sassuolo.

diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di averein VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ().

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. Allenatore Eugenio Corini.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore Roberto De Zerbi.

Altre cose da sapere su Brescia Sassuolo.

I lombardi sono risaliti al terzultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano al 14° posto a quota 15 con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

È il primo confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano. Le Rondinelle sono reduci da 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, i neroverdi invece hanno collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico dei lombardi con 4 reti, mentre Domenico Berardi è il bomber del Sassuolo con un bottino di 8 goal realizzati.