DIRETTA Brescia Milan STREAMING – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Brescia Milan l’anticipo della 21a giornata di Serie A: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. I padroni di casa giocano la seconda partita interna consecutiva dopo il pareggio della scorsa settimana, 2-2 col Cagliari, che ha consentito loro di staccare il Genoa mantenendosi a -1 dalla quota salvezza. Domenica positiva anche per gli ospiti, che nel match domenicale delle 12.30 hanno superato l’Udinese per 3-2 portandosi così a 28 punti in classifica.Zlatan Ibrahimovic ha preso parte attiva a quattro reti nelle sue tre sfide di Serie A contro il Brescia (due gol, due assist) – un gol e un passaggio vincente nell’unica gara con il Milan.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore Corini. Squalificati: Balotelli. Indisponibili: nessuno.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria.

Dove vedere Brescia Milan Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Brescia Milan in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45 di oggi, venerdì 24 gennaio 2020. Streaming è disponibile su SkyGo per gli abbonati in forma gratuita