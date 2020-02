Brescia Napoli Streaming Gratis Link – Alle ore 20:45 di oggi veerdì 21 febbraio 2020 scenderanno in campo Brescia Napoli con diretta live streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida per la 25a giornata di Serie A. Arbitro Orsato.

Dove vedere Brescia Napoli Streaming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Brescia Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi.

Brescia Napoli in diretta streaming con smartphone, tablet e computer, sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Probabili formazioni Brescia Napoli.



Napoli (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma. All. Lopez. Indisponibili: Torregrossa, Cistana, Romulo, Alfonso. Squalificati: Ayé.

Brescia (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Younes, Hysaj, Koulibaly. Squalificati: nessuno.

Napoli Streaming, classifica e ultimi risultati.

Il Napoli (nono in classifica con 33 punti) è imbattuto dall’inizio del 2000 in Serie A contro il Brescia, grazie a due successi (uno dei quali nella gara d’andata) e tre pareggi. Il Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime otto gare esterne contro il Brescia (penultimo con 16 punti) nel massimo campionato, raccogliendo cinque successi, un pareggio e due sconfitte.

Il Napoli ha perso l’ultima sfida di campionato contro una neopromossa, 2-3 contro il Lecce a inizio febbraio: l’ultima volta che i partenopei hanno trovato la sconfitta in due gare consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B è stata nell’aprile 2015 (contro Palermo ed Empoli), con Rafa Benítez in panchina. Il Brescia non vince dal 14 dicembre: 3-0 al Lecce con gol di Chancellor, Torregrossa e Spalek. Da allora sei sconfitte e tre pareggi in nove partite.