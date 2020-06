Brescia Genoa Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Brescia Genoa ⚽ oggi sabato 27 giugno 2020 alle ore 17:15, partita valida per la 28a giornata di Serie A. E’ una sfida salvezza nel senso più pieno del termine quella che va in scena oggi. I lombardi hanno ricominciato bene dopo la sosta forzata di oltre tre mesi pareggiando a Firenze nello scorso turno di campionato, ma i punti da recuperare sulla quota salvezza sono ancora tanti, ben 7. I liguri, che occupano proprio il quartultimo posto, invece sono usciti seccamente sconfitti dal match casalingo col Parma, 1-4 il finale.

Dove vedere Brescia Genoa Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Brescia Genoa ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Brescia Genoa in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Brescia Genoa non viene trasmessa in chiaro.

Brescia Genoa: probabili formazioni.



Ancora indisponibile Balotelli, Lopez è pronto a schierare Torregrossa al fianco di Donnarumma. Dubbio in difesa tra Papetti e Mangraviti. Nicola perde capitan Criscito (edema al soleo), ma ritrova Behrami e Sanabria dal primo minuto.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic, Sanabria.