Ultime Notizie » Bluetooth » Braccialetti Bluetooth per suonare strumenti virtuali

Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte invenzioni legate al mondo della musica, compresi dispositivi che simulano il suono degli strumenti con il movimento delle mani. Oggi estendiamo la lista con due originalissimi braccialetti Bluetooth.

Sono i braccialetti musicali di Mictic, dispositivi apparsi al MWC di quest’anno presentandosi come un indossabile audio in realtà aumentata.

Hanno sensori di movimento e possono essere collegati a un iPhone (presto anche ad Android). Dall’app selezioniamo lo strumento musicale e possiamo controllare il suono prodotto dai bracciali muovendo le mani e le braccia.

Il suono proviene ovviamente dal cellulare, come mostrato nei video tutorial sul loro sito web

Hanno molti strumenti musicali che possiamo imitare muovendoci, incluso un mixer per DJ. Possiamo anche aggiungere e controllare tracce di sottofondo e mixare vari strumenti, registrando sempre il risultato. Hanno inserito canzoni reali nell’app e hanno in programma di espanderle per rendere l’esperienza più interessante e motivante.

Il Mictic One (nella foto a centro pagina) costa 139 euro e viene già spedito in tutto il mondo. A proposito, richiede precisione e scorrevolezza, non è così semplice come sembra, ma ogni strumento ha il suo tutorial in modo che possiamo farlo nel miglior modo possibile con un po’ di esperienza.