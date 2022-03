Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Liverpool-Inter Streaming Bayern-Salisburgo Gratis, dove vederle Oggi Stasera. Domani c’è Real Madrid-PSG

Dove vedere in tv le partite di calcio Liverpool-Inter, Bayern Monaco-Salisburgo e tutte le altre di oggi martedì 8 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

16:00 Verona-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

20:45 Warrenpoint Town-Dungannon Swift (Northern Ireland Premiership) – Onefootball

20:45 Ballymena United-Linfield (Northern Ireland Premiership) – Onefootball

20:45 Crusaders-Coleraine (Northern Ireland Premiership) – Onefootball

20:45 Carrick Rangers-Portadown (Northern Ireland Premiership) – Onefootball

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Liverpool-Inter (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Klopp potrebbe fare un po’ di turnover dopo il 2-0 dell’andata, ma non si aspettano rivoluzioni. Qualche dubbio su Matip, ma è pronto Konate. Elliott in cabina di regia. Da verificare Firmino e Thiago Alcantara. Inzaghi sostituisce lo squalificato Barella con Vidal e pensa a Correa titolare insieme a Lautaro.

Recuperato Perisic.

Diretta Liverpool-Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming con Sportmediaset.

21:00 Diretta Bayern-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.