T-Shirt sensoriale per sentire nella Realtà Virtuale

Se vieni colpito al petto in un gioco di realtà virtuale, lo noterai come una luce nel sensore dell’occhio, ma non sarà notato fisicamente. Questo è qualcosa che potrà cambiare presto grazie a questa nuova invenzione che vi presentiamo oggi. Si tratta della maglietta aptica di OWO, presentata al CES 2023 come un capo in grado di riprodurre un’infinità di sensazioni fisiche realistiche.

Può essere adattato a ciascun corpo e calibrare le sensazioni in modo che ogni esperienza sia unica, generando insiemi di microsensazioni. Commentano come sarebbe una ferita da arma da fuoco, ad esempio: ferita d’entrata, ferita d’uscita e sanguinamento, tre diverse sensazioni che si potrebbero provare con questa maglia.

Per programmarlo basta immaginare una sensazione e modificare i parametri dell’onda. I vestiti sono dotati di un’applicazione che salva le statistiche dell’utente in modo che la calibrazione venga personalizzata automaticamente ogni volta che giocano, rendendo possibile la modifica dell’intensità.

OWO ti consente di provare sensazioni in 10 diverse aree della parte superiore del corpo, comprese le braccia, e tutte senza fili, facilitando i movimenti. L’invenzione, di José Fuertes, è costituita da una lycra flessibile che consente la personalizzazione a tutti i tipi di forme e dimensioni del corpo, un’evoluzione di un sistema che lui stesso ha fondato nel 2015 per eseguire l’elettrostimolazione muscolare durante l’esercizio.

Al momento questa tecnologia è utilizzata solo per i giochi, ma ritengono che potrebbe essere utilizzata in altri settori. Una persona ipovedente, ad esempio, potrebbe ricevere sensazioni attraverso il corpo in base a ciò che le sta intorno. Sarà disponibile (guarda il video youtube) all’inizio di questo 2023 al prezzo di 399 euro al momento della prenotazione sul sito owogame.com.