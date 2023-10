Ultime Notizie » borussia dortmund » Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis, dove vedere Champions League Diretta TV

Dove vedere Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis. Il Milan è alla ricerca dei primi tre punti nella competizione europea e si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund in questa seconda giornata del Girone F di Champions League, oggi mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21:00 italiane presso il Signal Iduna Park di Dortmund. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Borussia Dortmund-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Borussia Dortmund-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pioli costretto a rinunciare a Loftus-Cheek conferma il 4-3-3 e lancia a metà campo Musah e Pobega, poi i titolarisimi. 3-5-2 per il Borussia Dortmund con l’ex Juve Emre Can a metà campo. Mentre in avanti giocano Adeyemi e Malen.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Terzic. A disposizione in panchina: Meyer, Lotka, Wolf, Sule, Ozcan, Reyna, Duranville, Bynoe-Gittens, Adeyemi, Moukoko, Haller. Indisponibili: Sabitzer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Jovic, Okafor, Chukwueze. Indisponibili: Kalulu, Caldara, Loftus-Cheek, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Listkiewicz-Sokolnicki. Quarto uomo: Musial. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Lasyk.

Borussia Dortmund-Milan in TV



Diretta Borussia Dortmund-Milan tv sui canali digitali di Amazon Prime Video.

La classifica del girone F vede i rossoneri secondi insieme al Newcastle e il Borussia ultimo a zero punti dopo la sconfitta per 2-0 in casa del PSG con i francesi per ora al primo posto del raggruppamento e impegnati questa sera contro il Newcastle.

Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis in italiano



Per poterla vedere, sarà necessario scaricare l’app su una smart TV di ultima generazione o utilizzare console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Borussia Dortmund-Milan streaming gratis per i soli abbonati con Amazon Prime Video. Potrà essere seguita in streaming su dispositivi mobili attraverso l’app di Amazon Prime Video, mentre dal browser sarà possibile accedere al sito ufficiale e guardare la partita inserendo le credenziali dell’account Amazon.

Alternative per vedere Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Borussia Dortmund-Milan non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come “Rojadirecta Online TV” o “PirloTV”, sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.