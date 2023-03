Ultime Notizie » Come vedere Tottenham Milan Streaming » Tottenham-Milan Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Oggi su Amazon Prime Video

Dove vedere Tottenham-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21 italiane per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel match d’andata giocato a San Siro (Milano) il Tottenham ha subito la prima sconfitta (1-0, 7′ Diaz) in 5 sfide contro il Milan (2V, 2N) in competizioni europee. Nelle due precedenti partite casalinghe contro i rossoneri gli Spurs hanno vinto 2-1 (aprile 1972) e pareggiato 0-0 (marzo 2011). Di seguito le informazioni per vedere la partita Tottenham-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Antonio Conte ha vinto 5 delle ultime sei partite casalinghe contro il Milan in tutte le competizioni, ad eccezione della sconfitta per 1-2 nell’ottobre 2020 alla guida dell’Inter.

⚽ Dove vedere Tottenham-Milan in TV

Tottenham-Milan diretta in esclusiva dal Tottenham Hotspur Stadium (Londra) su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

⚽ Tottenham-Milan Streaming Gratis

Tottenham-Milan streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Tottenham-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Harry Kane ha segnato solo una rete in sette partite di in questa stagione di Champions League, dopo aver realizzato 20 gol nelle sue prime 24 presenze nel torneo. L’attaccante inglese ha segnato sei gol nelle sue ultime sei gare di Champions League al Tottenham Hotspur Stadium.

In casa Tottenham: Con Dier squalificato, più Sanchez di Davies nella retroguardia. In mezzo al campo, rispetto all’andata, torna Hojberg mentre davanti è favorito Kulusevski su Richarlison. Conte torna in panchina.

In casa Milan: Giroud e Diaz recuperati e pronti per giocare dall’inizio. Bennacer potrebbe partire dalla panchina con Krunic al fianco di Tonali. C’è Leao che torna dopo la squalifica in campionato. Sulla destra in tre per una maglia con Messias che è stato provato nella rifinitura e quindi è in vantaggio su Calabria e Saelemaekers. In porta, per la prima volta in stagione in Champions, Maignan che ha preso il posto di Tatarusanu in lista Uefa.

⚽ Le probabili formazioni di Tottenham-Milan

Tottenham (3-4-2-1) – Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore Antonio Conte.

Milan (3-4-2-1) – Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Alternative per vedere Tottenham-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Tottenham-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.