STREAMING TENNIS LIVE – Jannik Sinner si qualifica per la finale del Torneo ATP 500 di Pechino (China Open) a Beijing dopo aver sconfitto Evans, Nishioka, Dimitrov e Alcaraz. Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale in programma mercoledì alle ore 13:30. Con la vittoria in semifinale su Alcaraz, Sinner guadagna i punti necessari per diventare il n°4 del mondo, eguagliando il primato di Adriano Panatta.

Medvedev-Sinner, i precedenti

Jannik Sinner ha perso tutte le volte in cui ha affrontato Daniil Medvedev, l’ultima delle quali è stata la finale a Miami lo scorso aprile.

Dove vedere Medvedev-Sinner Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



I primi due incontri sono avvenuti nel torneo di Marsaglia, con una vittoria di Sinner nel primo set nel 2020 e una vittoria facile per Medvedev nei quarti di finale nel 2021. L’incontro più avvincente è stato alle ATP Finals di Torino nel novembre 2021, con un primo set dominato da Medvedev, una risposta di Sinner nel secondo set e la vittoria di Medvedev nel tie-break del terzo set. Nel 2022, Medvedev ha trionfato nei quarti di finale del torneo di Vienna. Infine, nel 2023, Sinner ha vinto il primo set nella finale dell’ATP 500 di Rotterdam, ma Medvedev si è ripreso e ha vinto il trofeo con due 6-2 consecutivi.

Medvedev-Sinner si svolgerà alle ore 13:30 di oggi mercoledì 4 ottobre 2023 sul Diamond Court di Pechino. L’ATP di Pechino sarà trasmesso in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 sul decoder Sky) e in streaming su SupertenniX e Tennis TV a pagamento.