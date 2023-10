Ultime Notizie » Borussia Dortmund Milan » Riassunto Champions: Vincono Inter e Lazio, pari Milan, Napoli unico sconfitto

DIRETTA CHAMPIONS – Dopo la sconfitta del Napoli in casa contro il Real Madrid (2-3) e la vittoria dell’Inter a San Siro sul Benfica (1-0) di ieri sera, oggi abbiamo visto il pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund e la vittoria in rimonta della Lazio di Sarri (1-2) in casa del Celtic.

Fa scalpore la sconfitta del PSG in casa del NewCastle per 4 a 1 (stesso girone del Milan).

La partita di Dortmund tra il Milan e i gialloneri è terminata 0-0, con il Milan che ha cercato di ripartire in velocità ma senza riuscire a segnare. Nel match al Celtic park di Glasgow, il Celtic si è portato in vantaggio al 12′ con un tiro di Furuhashi, ma la Lazio è riuscita a pareggiare al 29′ con un colpo di testa di Vecino su calcio d’angolo. Tuttavia, all’ultimo minuto, Pedro ha segnato il gol che ha dato la vittoria alla Lazio per 1-2.