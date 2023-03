Ultime Notizie » Ferrari » Firenze: Turista in Ferrari a Piazza della Signoria, multato

Un turista americano di 43 anni è stato multato con 470 euro lunedì a Firenze per aver guidato una Ferrari immatricolata in Svizzera in Piazza della Signoria, situata nel centro storico della città.

Gli agenti di polizia hanno visto una Ferrari Spider rossa percorrere via dei Gondi in direzione opposta; Dopo aver parcheggiato l’auto in piazza, l’automobilista è stato arrestato sul posto.

Quando all’autore del reato è stato chiesto di mostrare la patente di guida, gli agenti di polizia si sono accorti che l’americano “aveva solo una patente di guida statunitense non conforme alle convenzioni internazionali, e non aveva né una patente di guida internazionale né una traduzione ufficiale”.

Gli agenti hanno dovuto multarlo per parcheggio in zona pedonale, guida contromano e mancanza di una patente di guida valida in Italia. L’autista ha immediatamente pagato tutte le multe agli agenti.