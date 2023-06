CALCIO FEMMINILE – Juventus Women ha vinto la Coppa Italia femminile battendo la Roma all’ultimo minuto del recupero con un gol di Barbara Bonansea su cross-assist di Boattin. Questo è il terzo successo della squadra nel torneo, dopo le vittorie nelle edizioni 2018/19 e 2021/22.

La Juventus di Montemurro ha perso lo Scudetto a favore della Roma, ma ha ottenuto la rivincita nella Coppa Italia. Questo trofeo si aggiunge alla bacheca già piena della squadra, che è stata fondata solo nel 2017 e ha già vinto 11 titoli, tra cui 5 Scudetti consecutivi e 3 Supercoppe.

Coppa Champions… say it loud and proud! 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/fRyIH8aazG

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 4, 2023