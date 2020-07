Bologna Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – Scendono in campo alle 19:30 di oggi mercoledì 15 luglio 2020 Bologna Napoli, in un match valido per la 33a giornata di Serie A. Felsinei e partenopei vengono entrambi da un pareggio con identico risultato, 2-2 colto rispettivamente a Parma e in casa contro il Milan nella gara di domenica sera. I rossoblù conservano residue speranze di rientrare nella lotta per un posto in Europa League, mentre gli azzurri guidati da Rino Gattuso (sempre più vicini all’impegno in Champions League contro il Barcellona) inseguono la conquista del quinto posto al momento appannaggio della Roma. Andiamo a scoprire dove vedere Bologna Napoli streaming e diretta tv.

Dove vedere Bologna Napoli Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Bologna Napoli ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Bologna Napoli in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Bologna Napoli: probabili formazioni.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Poli, Schouten, Santander.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Llorente.

Con quello segnato al Parma diventano 15 le reti in Serie A segnate da Roberto Soriano sotto la guida di Mihajlovic tra Bologna e Sampdoria (su 23 totali messe a segno dal centrocampista nel massimo campionato, il 65%). Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, con 11 reti in 10 partite; tra i giocatori attualmente nella competizione solo due hanno fatto meglio contro una singola avversaria: Higuaín contro la Lazio e Immobile contro la Sampdoria (entrambi 12). Tra i giocatori in doppia cifra di gol, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è, al pari di Kevin Lasagna, uno dei soli due a non aver ancora servito un assist in questo campionato.