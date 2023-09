Dove vedere Empoli-Inter Streaming Gratis. L’Inter si prepara per affrontare l’Empoli nel quinto turno di Serie A dopo aver ottenuto un pareggio nella partita di Champions League contro la Real Sociedad. Mentre l’Inter ha vinto tutte e quattro le partite di campionato finora, segnando tredici gol e subendone solo uno, l’Empoli sta vivendo un inizio difficile senza punti e senza gol segnati, ma con ben dodici reti subite. Questo ha portato all’esonero dell’allenatore Paolo Zanetti, sostituito ufficialmente da Aurelio Andreazzoli. Se l’Empoli dovesse perdere senza segnare gol anche nella prossima partita, diventerebbe la prima squadra nella storia della Serie A a compiere questa impresa nelle prime cinque partite della stagione. D’altra parte, l’Inter potrebbe vincere tutte e cinque le prime partite di una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia.

Probabili formazioni Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Empoli-Inter in TV

La partita Empoli-Inter sarà trasmessa sia su DAZN, oggi domenica 24 settembre alle ore 12:30, attraverso l’app su smart TV, console di gioco come PlayStation e Xbox e dispositivi come Chromecast, TIMVISION Box e Fire TV Stick di Amazon, sia su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. La telecronaca su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con Dario Marcolin a commentare gli aspetti tecnici. Su Sky, saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Dove vedere Empoli-Inter Streaming Gratis

Empoli-Inter in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app di DAZN che è disponibile per smartphone e tablet, mentre gli abbonati Sky possono utilizzare gratuitamente Sky Go o optare per il pacchetto “Calcio e Sport” di NOW. Rojadirecta non è una opzione valida.