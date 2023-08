Dove vedere Bologna-Milan Streaming Gratis. Partita valida come posticipo in chiusura della 1a giornata di Serie A 2023-2024. Il Milan cercherà la quarta vittoria consecutiva contro il Bologna, contro cui è imbattuto nelle ultime 15 partite, nella prima partita di Serie A. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 l’ultima volta. Rafael Leão e Riccardo Orsolini sono stati i migliori marcatori delle squadre nella scorsa stagione. Il Bologna ha ottenuto sette vittorie in casa, mentre il Milan ne ha ottenute sette in trasferta.

A che ora gioca il Milan oggi

Fischio d’inizio di Bologna-Milan alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 21 agosto 2023 allo stadio Dall’Ara. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna-Milan streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Milan ha chiuso la stagione 2022/23 con un record perfetto di sette vittorie quando ha segnato per primo in trasferta, un risultato che nessun’altra squadra è riuscita a raggiungere nella scorsa stagione.

Bologna-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Barrow è infortunato alla caviglia e non potrà giocare per il Bologna, mentre Orsolini sembra essersi ripreso dai problemi muscolari. Tuttavia, il suo posto da titolare è minacciato dall’arrivo di Ndoye. Nel Milan, Loftus-Cheek e Reijnders giocheranno a centrocampo, mentre Pulisic giocherà sulla destra nell’attacco insieme a Giroud e Leao. Origi, Caldara, Ballo-Toure e Saelemaekers non sono stati convocati per motivi legati al mercato dei trasferimenti.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Berti-Cipressa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Marini. Assistente VAR: Maggioni.

Il Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, ha vinto sempre nella prima partita di Serie A (per 3 volte). L’unico allenatore che ha ottenuto più vittorie consecutive nel primo incontro stagionale dei rossoneri è stato Fabio Capello (che ne ha ottenute 5 tra il 1991 e il 1995).

Bologna-Milan in TV, che canale?



Bologna-Milan diretta tv con DAZN. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Il Bologna è stata una delle squadre più forti in difesa durante la scorsa stagione di Serie A, subendo solo 14 gol nelle partite casalinghe, lo stesso numero dell’Inter.

Bologna-Milan Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Bologna-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Bologna-Milan Gratis Streaming: e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Bologna-Milan. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.