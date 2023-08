Ultime Notizie » Furto in casa » Ammanettato per 2 ore: violenta aggressione a Miguel Bosé e ai suoi figli nella loro casa in Messico

Il cantante spagnolo Miguel Bosé ha confermato lunedì che la scorsa settimana la sua casa è stata oggetto di un furto e lui e la sua famiglia sono stati trattenuti all’interno per più di due ore.

“Cari amici, venerdì sera, un gruppo di dieci individui armati ha fatto irruzione nella mia abitazione. Ci hanno rapinati. Hanno tenuto legati i miei figli, il personale di casa e me per più di due ore. Hanno portato via tutto, incluso l’auto“.

Miguel Bosé, 67 anni, ha dichiarato in un comunicato pubblicato sui social media che questo atto criminale è stato “molto studiato e pianificato“.

In mezzo alle speculazioni, ha anche chiarito che nessuno è rimasto ferito. “I miei figli si sono comportati come due coraggiosi. Ammirabili. È stato tutto molto teso, delicato e spiacevole“, ha precisato.

Nel suo testo, Miguel Bosé ha anche criticato coloro che “stanno dicendo cose che non sono vere” e, in tal senso, ha chiarito che non ha intenzione di lasciare il Messico.