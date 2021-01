Ultime Notizie » bologna » BOLOGNA MILAN Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Bologna Milan Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Bologna Milan oggi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara, partita valida per la 20a giornata di Serie A. Il Bologna occupa la 13a posizione in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Il Milan guidano la graduatoria a quota 43 punti con un cammino di 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Roberto Soriano, che contro il Milan taglierà il traguardo delle 200 presenze in Serie A, è il miglior marcatore del Bologna con 6 reti, Zlatan Ibrahimovic è invece il bomber del Milan con 12 goal. Andiamo a scoprire dove vedere Bologna Milan streaming e tv.

Bologna Milan Diretta: Canale TV e dove vederla

Bologna Milan in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Bologna Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Bologna Milan in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Bologna Milan non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Bologna Milan: probabili formazioni.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Santander, Medel.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Rebic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gabbia, Kjaer, Diaz.

La prossima sarà la 200a presenza di Roberto Soriano in Serie A, il centrocampista del Bologna ha già segnato cinque gol casalinghi in questo campionato: nessun pari ruolo ha fatto meglio, al pari di Jordan Veretout. La prima delle tre reti di Alexis Saelemaekers con il Milan in campionato risale a luglio 2020 contro il Bologna. Nell’era dei tre punti a vittoria, si tratta del giocatore che ha disputato più partite senza sconfitte in Serie A (27).