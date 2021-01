Ultime Notizie » cellulari » Xiaomi presenta Sistema di Ricarica Wireless a distanza futuristico

Molte volte, quando sognavamo la ricarica wireless, abbiamo immaginato che fosse da lontano, senza cavi come dice il nome e senza un luogo specifico come un pad. Xiaomi ha sorpreso poche ore fa con il suo Mi Air Charge, un dispositivo che viene lasciato in una stanza e permette quanto sopra descritto.

Afferma di essere in grado di caricare un telefono cellulare in uso, mentre si cammina, si gioca o qualsiasi altra cosa, il tutto mentre si trova nel raggio della macchina. Il trasmettitore sembra abbastanza grande e può emettere solo carichi a 5W, ma per essere un primo passo sembra spettacolare.

Dovrebbe essere chiaro che questo non ha nulla a che fare con lo standard di ricarica Qi, il più popolare oggi, se non qualcosa di nuovo. Il dispositivo è in grado di alimentare più dispositivi contemporaneamente, siano essi telefoni cellulari, cinturini sportivi, altri tipi di dispositivi indossabili, dispositivi di automazione domestica e altro ancora.

Al momento è solo un concetto e non ci sono informazioni sul prezzo o sulla data di partenza.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

Inoltre, non è chiaro se raggiungerà mai i consumatori finali, ma sognare non costa nulla ed è visto come qualcosa che molti vorrebbero nella propria casa.