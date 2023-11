Ultime Notizie » Come vedere Salernitana Napoli Streaming » SALERNITANA NAPOLI Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis Oggi 4 Novembre 2023

Dove vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis. Dopo il pareggio contro il Milan, il Napoli si prepara a sfidare la Salernitana nel derby dell’Arechi valido per l’11a giornata di Serie A. L’allenatore Garcia rassicura sulla lotta per il titolo e sottolinea l’importanza di vincere le prossime partite. Il presidente De Laurentiis chiede tre vittorie consecutive. Si prevede che il Napoli giocherà con un modulo 4-2-3-1, con Raspadori in attacco e Anguissa come titolare. La Salernitana sta vivendo una rinascita dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria. L’allenatore granata si aspetta una buona prestazione dalla squadra. Si prevede che Tchaouna giocherà come titolare, mentre Candreva sarà confermato. In centrocampo, Maggiore sarà confermato come mezzala, Coulibaly garantirà l’equilibrio e Bohinen si occuperà delle geometrie. In difesa, Fazio tornerà nel ruolo di titolare.

Si gioca alle ore 15 italiane di oggi sabato 4 novembre 2023. Di seguito le probabili formazioni e le specifiche per vedere Salernitana-Napoli streaming gratis e video live tv.

Salernitana-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, sta valutando di tornare a utilizzare il modulo 4-3-3 per la prossima partita. Ci sono vari dubbi sulla formazione titolare, ma sia Dia che Candreva torneranno nel primo undici. Nel frattempo, il Napoli ha recuperato Juan Jesus, che sostituirà l’infortunato Natan in difesa. Inoltre, Anguissa tornerà a essere titolare mentre Raspadori sarà confermato dal tecnico Garcia come attaccante centrale.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna. Allenatore Filippo Inzaghi. A disposizione in panchina: Costil, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Cabral, Stewart, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Gyomber. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, D’Avino, Juan Jesus, mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lidstrom, Cajuste, Simeone. Inidsponibili: Osimhen. Squalificati: Natan. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Liberti-Colarossi. IV uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Salernitana-Napoli in TV

Salernitana-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche

Boulaye Dia ha segnato la maggior parte dei gol in casa della Salernitana in Serie A, contribuendo al 75% dei gol totali. Questa percentuale è la più alta tra i calciatori di squadre che hanno segnato più di un gol in casa nelle principali leghe europee. Lo stesso risultato è stato ottenuto anche da Kevin Behrens dell’Union Berlino.

Dove vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis



con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potrannoanche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Salernitana-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Matteo Politano ha avuto un impatto significativo nel campionato attuale del Napoli, partecipando a otto gol con cinque reti e tre assist. Questo rendimento è stato raggiunto solo da Lorenzo Insigne, un altro giocatore italiano del Napoli, che ha partecipato a nove gol nel 2015/16 e 10 gol nel 2018/19 nelle prime 11 partite di una stagione di Serie A.

Alternative per la visione di Salernitana-Napoli streaming online

Alternative per vedere Salernitana-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Salernitana-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.