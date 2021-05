Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » BOLOGNA JUVENTUS Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Bologna Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta: le due formazioni si affrontano oggi domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane. Allo stadio Renato Dall’Ara si gioca per l’ultima giornata di Serie A: la Juventus (al quinto posto in classifica) deve assolutamente battere il Bologna per sperare di qualificarsi alla prossima Champions League. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus, che ha un punto di svantaggio su Napoli e Milan, va in Champions in caso di successo a Bologna e di mancata vittoria di almeno una squadra tra azzurri e rossoneri. In caso di pareggio la Juventus può sperare, ma è un’ipotesi assai remota, negli scontri diretti in caso di sconfitta di Napoli o di entrambe le squadre davanti: i bianconeri sono in svantaggio negli scontri diretti con il Milan e in parità con il Napoli (conterebbe quindi la differenza reti totale che vede però gli azzurri avanti di 9 gol rispetto ai bianconeri. In pratica il Napoli dovrebbe perdere 10-0 con il Verona). In caso di arrivo a pari punti a tre (è possibile con il pari della Juve e i ko di Milan e Napoli) i bianconeri sarebbero quasi certamente out sempre per la peggior differenza reti totale rispetto al Napoli (+45 attualmente per gli azzurri e +36 per i bianconeri).

⚽ Dove vedere Bologna Juventus Diretta TV al posto di Rojadirecta

Bologna Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

⚽ Bologna Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Bologna Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Bologna Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Mihajlovic deve fare a meno degli squalificati Soriano e Djiks: in difesa spazio ad Antov con Tomiyasu spostato a sinistra. In mezzo al campo possibile chance per Poli con Svanberg che dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle di Palacio torna titolare Barrow, con Vignato al posto di Soriano e Orsolini a completare i sottopunta.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna Juventus

In dubbio Danilo. Pirlo deve fare a meno dello squalificato Bentancur (al suo posto Arthur?), mentre torna Alex Sandro dopo la squalifica in Coppa Italia. In attacco scalpita Dybala (a rischio Kulusevski), che può far coppia con CR7 Ronaldo. Anche Morata non sarà nell’undici iniziale. Out Ramsey.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Dijks, Soriano. Indisponibili: Dominguez, Hickey, Santander.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: nessuno.

La Juventus ha vinto tutte le ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna: è la sua miglior striscia di successi consecutivi in corso considerando le squadre attualmente nella competizione. La Juventus giocherà contro il Bologna la gara numero 342 da detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A.

Alternative per vedere Bologna Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Federico Chiesa ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A proprio nella sua ultima presenza contro il Bologna, lo scorso luglio con la Fiorentina. In generale, i rossoblu sono la vittima preferita del classe ’97 nel massimo campionato (cinque gol).

Cristiano Ronaldo della Juventus può diventare il terzo giocatore capace di segnare almeno 30 gol in due diverse stagioni in tutta la storia della Serie A (dopo i 31 del 2019/20). Prima di lui ci sono riusciti solo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers (entrambi nel 1949/50 e nel 1950/51).