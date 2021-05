Ultime Notizie » atalanta » Volata Champions premia Milan e Juve, Napoli in Europa League

L’ultima giornata di Serie A sentenzia il ritorno in Champions League dopo 7 anni del Milan vittorioso a Bergamo 0-2, contro l’Atalanta che rimane in 10, con due gol di Kessie su altrettanti calci di rigore… Con la vittoria per 4-1 sul Bologna (doppietta Morata) la Juventus si classifica al quarto posto e parteciperà alla prossima Champions League (Aleksander Ceferin permettendo…) in quanto il

non è riuscito a battere il Verona in casa (1-1). La formazione partenopea parteciperà all’assieme allain Conference League dopo il pareggio per 2-2 a La Spezia. A proposito, Pirlo sorprende tutti con l’esclusione diper scelta tecnica, ma la Juve senza il portoghese davanti gira che è un piacere.