Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » Formula 1 2024: dove vedere GP Arabia Saudita Streaming Gratis, Partenza Ferrari in TV

Dove vedere il Gran Premio d’Arabia Saudita (stagione 2024) di Formula 1 in tv e streaming. Si corre oggi sabato 9 marzo sul circuito cittadino di Jeddah in Arabia Saudita la seconda prova mondiale di F1 2024.

Max Verstappen ha conquistato la pole position sia al GP del Bahrain che in Arabia Saudita con un nuovo miglior tempo. Accanto a lui partirà Charles Leclerc della Ferrari, mentre Oliver Bearman (18 anni) sostituirà Carlos Sainz (operato all’appendice) partendo dall’undicesima posizione. La Ferrari mostra un andamento positivo in gara e la presenza di Leclerc in pole position accresce le speranze della scuderia e dei tifosi. Verstappen può essere superato a Jeddah?

Il circuito cittadino di Jeddah (lungo 6174 Km, è il 3° circuito più lungo della stagione dopo Spa con 7004 Km e Las Vegas con 6201 Km) ha fatto il suo esordio nel 2021 con lavori che hanno rappresentato una corsa contro il tempo. Ora il tracciato è pronto per la sua quarta volta in F1, essendo il più veloce del Mondiale e caratterizzato da una forma insolita simile a una “forbice per capelli”.

Leclerc (Ferrari): “C’è lavoro da fare sul passo gara ma abbiamo fatto degli step avanti. Speriamo di poter lottare con Verstappen, anche se credo abbia più passo di noi”.

A che ora la partenza del Gran Premio di Jeddah in Arabia Saudita di Formula 1 2024

Sabato 09/03/2024 >

Hamilton (Mercedes): “La posizione non conta, amo correre e speriamo di fare la gara migliore possibile”.

GP Arabia Saudita 2024: dove vedere Formula 1 Streaming e in TV

Ore 18:00 italiane. L’unico pilota con 3 podi qui è Verstappen, gli altri non contano più di un podio, che ha visto alternarsi finora 7 piloti diversi. I vincitori finora sono stati Hamilton (Mercedes) nel 2021, Verstappen (Red Bull) nel 2022, Perez (Red Bull) l’anno scorso.

Il Gran Premio di Jeddah di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD e in 4K, mentre su TV8 potrete seguire le prove di qualificazione e la gara in replica. La copertura dell’evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.