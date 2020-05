Bollettino Coronavirus: Oggi 70 morti Covid-19. Meno di 500 pazienti in terapia intensiva.

Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile oggi 28 maggio 2020, sono stati registrati altri 70 vittime in Italia per Covid-19. In totale le vittime italiane dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 33,142 con un aumento di +593 nelle ultime 24 ore. Vengono registrati altri 3503 guariti che portano a 150,604 il totale delle persone che hanno superato il virus.

In terapia intensiva sono ricoverate 489 persone: per la prima volta dal 6 marzo, si scende sotto la soglia di 500. Il numero totale di contagiati ha raggiunto la cifra di 231,732, in sesta posizione dietro a Stati Uniti (1,753,212), Brasile (414,661), Russia (379,051), Spagna (283,849) e Regno Unito (269,127).