Clint Eastwood compie 90 anni: festeggerà il suo compleanno questo fine settimana.

La leggenda Clint Eastwood compie 90 anni questa domenica e ci sono molte aspettative per la celebrazione del suo compleanno. Sponsorizzato nella gilda dei registi dal suo insegnante Don Siegel, Eastwood ha debuttato dietro le quinte nel 1971 con “Shiver in the Night”, dove ha manifestato il suo amore per il jazz. Nel tempo, l’autore di “Bird”, “A Perfect World” e “Madison Madison Bridges” è diventato uno dei principali artisti del mondo.

Come attore, ha il suo posto nella storia da icona di un genere intramontabile e come regista, per longevità e successo popolare, è nell’Olimpo di Hollywood con artisti del calibro di Steven Spielberg e Martin Scorsese.

Dal 1967 Eastwood è proprietario della propria società di produzione cinematografica, Malpaso Productions, che ha prodotto la maggior parte dei suoi film.

È stato anche sindaco della città californiana di Carmel-by-the-Sea dal 1986 al 1988.

Oltre a dirigere molti dei film che lo hanno reso una star del cinema, Eastwood ha diretto altri film in cui non recita, come Mystic River (2003) e Letters di Iwo Jima (2006), per i quali è stato nominato agli Oscar e Changeling (The Exchange, 2008).

Secondo sua figlia Alison nel 2011, Eastwood ha otto figli di sei donne diverse, sebbene sia stata sposato solo due volte. Le dichiarazioni di sua figlia generarono un forte impatto nel mondo e fu soggetto per diversi mesi a forti critiche nei luoghi dello spettacolo.

Nelle ultime ore, Scott Eastwood ha parlato dei piani della famiglia per festeggiare il papà. “Facciamo qualcosa di familiare. Molto, molto calmo, molto calmo. Non gli piacciono davvero i compleanni”, ha raccontato sul compleanno di questo fine settimana. Scott ha spiegato che suo padre non vuole festeggiare il suo compleanno, ma stanno organizzando un pasto in famiglia. “Ti porteremo sicuramente una torta lì. Probabilmente non ti piacerà, ma te ne porteremo una”, ha detto.