Bollettino Coronavirus: in calo i casi attivi, +534 morti rispetto a ieri.

In Italia, i decessi per coronavirus covid-19 sono arrivati ad un totale di 24,648, +534 rispetto a ieri. Secondo gli ultimi dati presentati questo 21 aprile dalla Protezione Civile nel bollettino diario.

La regione Lombardia rimane l’epicentro dell’epidemia in Italia: ad oggi sono morti 12,579 pazienti covid-19 e sono stati segnalati 67,931 casi in totale, contro i 183,957 a livello nazionale. Rispetto ai dati di questo lunedì, sia il numero di nuovi casi che il numero di decessi sono nuovamente aumentati, dal 20 aprile in poi ci sono stati 2,256 infetti e 454 decessi.

Allo stesso tempo, per il secondo giorno consecutivo si registra una riduzione del numero di casi attivi, dal momento che questo martedì si è attestato a 107,709, rispetto a 108,237 di lunedì e 108,257 di domenica. L’Italia resta il terzo paese più colpito in termini globali: superato dalla Spagna, con 204,178 infetti, e dagli Stati Uniti, dove si registrano 819,805 infezioni, con 45,316 decessi per covid-19 (+2,802 nelle ultime 24 ore).