La pandemia di coronavirus non ha ancora raggiunto il suo apice nella maggior parte dei paesi del mondo, ma economisti, scienziati, politici e filosofi si stanno già chiedendo come sarà il nuovo mondo quando avremo superato la malattia del virus Covid-19.

La maggior parte concorda sul fatto che i cambiamenti importanti nell’economia, negli affari, nelle relazioni internazionali, nella politica interna, nella sfera sociale, nella medicina e nel comportamento umano sono inevitabili. Allo stesso tempo, a volte, l’incertezza associata alla pandemia genera previsioni direttamente opposte. Queste sono alcune delle teorie sul futuro che ci aspetta dopo il coronavirus.

Economia dopo il covid-19: molti scenari e poca certezza

È difficile fare previsioni su una pandemia in pieno svolgimento, non ha analoghi ed è causata da un virus del quale molte cose non sono ancora note per certo. Gli economisti devono aggiungere a ciò l’incertezza associata al comportamento della popolazione e delle imprese, che, a loro volta, sono influenzate da un gran numero di previsioni economiche ed epidemiologiche di diversa qualità che arrivano attraverso le reti sociali.

L’economia mondiale tornerà alla normalità un giorno, ma il ritmo della ripresa e l’entità del danno dipenderanno dalla rapidità e dalla costosità di fermare il virus. In una serie di studi, gli esperti di McKinsey, la più grande società di consulenza del mondo, hanno analizzato tutti i possibili scenari dell’impatto del coronavirus nelle principali economie del mondo.

Lo scenario ottimistico prevede che, dopo una brusca recessione di uno o due trimestri, ci sarà una rapida ripresa.

Secondo scenari pessimistici, la pandemia paralizzerà l’economia mondiale per diversi mesi o addirittura trimestri e/o ci sarà un secondo scoppio dopo l’indebolimento delle misure di quarantena in diversi paesi. In questo caso, l’attuale situazione si trasformerà in una vera e propria crisi finanziaria con enormi fallimenti, disoccupazione strutturale anziché temporanea, distruzione delle risorse e del benessere dei paesi e con possibili danni strutturali all’economia.

Lo scenario ottimista

La condizione principale di questo scenario è che la pandemia sia effettivamente controllata negli Stati Uniti e in Europa con due e tre mesi di chiusura economica, cioè fino alla fine del secondo trimestre del 2020.

In questo caso, la Cina perderebbe il 3,3% del PIL nel primo e nel secondo trimestre, ma si riprenderebbe rapidamente e tornerebbe al livello di produzione alla fine del 2019 in autunno. In generale, la crescita annuale del paese entro il 2020 finirà più o meno piatta.

Negli Stati Uniti, la recessione sarebbe più profonda, perdendo fino all’8% del PIL per il secondo trimestre, il calo maggiore dalla fine della seconda guerra mondiale. Dopo la pandemia, ci sarebbe una rapida ripresa, raggiungendo il livello di produzione 2019 alla fine del 2020.

L’Unione europea, anche nello scenario più ottimistico, perderebbe quasi il 10% nel secondo trimestre e tornerebbe ai livelli pre-crisi solo all’inizio del 2021. Nel 2020 l’economia europea perderebbe circa il 4%, l’indicatore peggiore dalla crisi del 2009.

L’economia mondiale, dopo aver registrato un calo di quasi il 5% nel secondo trimestre, tornerà alla normalità entro la fine dell’anno, sebbene il tasso di crescita annuale diminuirà dell’1,4%.

I cambiamenti nelle diverse aree della vita non saranno profondi o irreversibili, ma la velocità di recupero di diversi settori non sarà la stessa. Pertanto, il turismo, i viaggi aerei, le industrie orientate all’esportazione e quelle che fanno parte delle catene internazionali, nonché i settori tradizionali di servizi e intrattenimento che raccolgono un gran numero di persone, richiederanno più tempo per riprendersi.

Le probabilità di ripresa nel mondo e in diversi paesi saranno probabilmente viste come la lettera V (un forte e rapido declino e una ripresa altrettanto acuta) o la lettera U (il recupero sarà ritardato poiché molte aziende dovranno ripristinare catene di produzione e assunzione di dipendenti).

Scenario pessimista

Esistono numerosi scenari pessimistici per l’economia. I peggiori suggeriscono che tutti i tentativi di fermare la pandemia falliranno e che i governi non saranno in grado di aiutare le aziende e le banche, molte delle quali collasseranno, causando una crisi del debito e una mancanza di liquidità. Il crollo di banche e società distruggerà l’intero sistema finanziario e la produzione mondiale e la crisi durerà per molti mesi (grafico sotto forma della lettera L).

McKinsey descrive attentamente un altro scenario oscuro, ma non è il meno pessimista:

Cina si riprenderà più lentamente e risentirebbe della caduta delle esportazioni verso il resto del mondo. Il PIL del gigante asiatico perderebbe il 2,7% nel 2020 e la sua economia si riprenderebbe solo a metà del 2021.

Stati Uniti perderebbe oltre l’8% del PIL e l’UE, quasi il 10%. Potrebbero tornare ai livelli del 2019 solo nel 2023.

Il mondo in generale si riprenderebbe un anno prima, nel terzo trimestre del 2022.

McKinsey sottolinea che, mentre i paesi in via di sviluppo che hanno affrontato crisi valutarie hanno una certa esperienza in eventi di tale portata, l’impatto economico non avrebbe precedenti per la maggior parte delle persone che vivono oggi nelle economie avanzate.

Domande nell’aria

Allo stesso tempo, ci sono diverse incognite sul mondo dopo la pandemia di cui discutono scienziati e analisti, compreso i giornalisti.

La fine della globalizzazione

Il processo di rifiuto della globalizzazione, che si sta già sviluppando da un decennio, potrebbe essere accelerato a causa della pandemia e della crisi associata (soprattutto se profonda e prolungata). Le aziende che un tempo erano beneficiarie della globalizzazione inizieranno a cercare di localizzare la produzione abbandonando complesse catene di produzione.

Cina, il nuovo leader mondiale

La Cina ha beneficiato della globalizzazione più di qualsiasi altro paese, ma ha già iniziato a ricostruirsi in un’economia autosufficiente focalizzata su un mercato interno in crescita. Inoltre, il paese è riuscito a combattere il covid-19, in modo che ora tutti gli altri governi sono costretti a seguire le sue orme e ad adottare i suoi metodi.

D’altra parte, Pechino è lungi dall’essere vista come un “leader” nella lotta contro il virus. Alcuni politici, tra cui Donald Trump, vedono la Cina come il colpevole della pandemia, mentre la percezione positiva che la società americana ha del paese asiatico è ora al suo livello più basso in 20 anni. Tutto sommato, la rapida ripresa in Cina (che potrebbe diventare l’unico motore della crescita mondiale per lungo tempo, se riuscirà a evitare un secondo scoppio della pandemia) potrebbe cambiare la situazione.

Sorveglianza completa

Sia la Cina che altri paesi, come la Corea del Sud, hanno fatto ricorso a tecnologie di sorveglianza per rilevare e isolare gli infetti. Pertanto, una società sudcoreana ha sviluppato un’applicazione che analizza i dati aperti e identifica quelli infetti, la cui posizione è stata mostrata su una mappa con una precisione di 100 metri.

La ricompensa per i cittadini la cui privacy è stata invasa è stata la vittoria sull’epidemia di quarantena e altre misure restrittive, grazie a queste tecnologie e un massiccio programma di test per rilevare il virus. Molti paesi e città stanno ora sviluppando i propri mezzi tecnologici di sorveglianza per condividere il coronavirus. La domanda principale è se le autorità smetteranno di usare questi strumenti efficaci dopo la pandemia.

Più fiducia negli scienziati

La lotta contro un’epidemia dovrebbe aumentare la fiducia negli scienziati e nei professionisti medici. In effetti, alcuni sondaggi confermano che, per quanto riguarda le informazioni mediche, i cittadini preferiscono fidarsi dei professionisti piuttosto che, ad esempio, amici o sacerdoti. Allo stesso tempo, all’inizio dell’epidemia è stato osservato un boom di pubblicazioni scientifiche e pseudoscientifiche, alcune delle quali sono state successivamente confutate.

In questo contesto, molti paesi hanno intensificato la lotta contro le notizie false, ma c’è un altro pericolo nascosto: che questo pretesto sia usato contro dati scientifici che non piacciono alle autorità. Comunque sia, la fiducia futura nella scienza dipenderà probabilmente dalla velocità con cui la pandemia si ferma.

Business online contro industria tradizionale

Anche se sembra che tutti i servizi online dovrebbero beneficiare in un momento in cui i loro concorrenti tradizionali sono costretti a chiudere o ridurre le vendite a causa della quarantena, molti di loro sono ora sopraffatti dalla domanda crescente. Non è ancora possibile prevedere come sarà l’industria quando torneranno i concorrenti “analogici”, e forse ci sarà un rilancio del business tradizionale.

Il valore della vita umana cambierà

Nel mondo moderno, si ritiene che il valore primario sia la vita umana, ma se la quarantena continua e la struttura dell’economia inizia a crollare, potrebbe portare a un grave dilemma etico. Questo dilemma, secondo i media britannici, è stato chiaramente formulato da Dominic Cummings, primo consigliere del Primo Ministro Boris Johnson, che ha affermato che la cosa più importante è ottenere “l’immunità collettiva” e “se ciò significa che alcuni pensionati moriranno, beh allora mi dispiace”. [Fonte RT]