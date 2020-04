Con i +570 casi comunicati nella diretta streaming dalla Protezione Civile pochi minuti fa, in Italia si sono registrate 18,849 vittime per il nuovo Coronavirus Covid-19. nelle ultime 24 ore ci sono stati anche +3,951 nuovi casi, per un totale di 147,577 casi registrati di infezioni.

30,455 i guariti in Italia, un numero che porta i casi attivi a 98,273 unità.

Con questi numeri si sono superate le 100 mila vittime nel mondo (100,157) per un numero totale di casi di 1,639,772. 369,021 le persone guarite. Gli Stati Uniti che contano ormai quasi mezzo milioni di contagiati da SARS-CoV-2, sono ormai prossimi a superare l’Italia in numero di morti: 17,910 con un incremento odierno (e fino a questo momento) di +1,219.