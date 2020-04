Scopri la Fotografia del Telescopio Hubble nel giorno del tuo Compleanno.

La NASA ha rilasciato uno strumento con cui gli utenti possono scoprire l’immagine che è stata fotografata dal telescopio Hubble nel giorno del tuo compleanno. Attraverso un sito Web, le persone interessate devono inserire il giorno della loro nascita per conoscere la foto dello spazio che le corrisponde.

Questa opzione è stata creata in occasione del 30° anniversario del telescopio spaziale, che è stato lanciato in orbita il 24 aprile 1990 in una missione congiunta tra la NASA e l’Agenzia spaziale europea.

“Hubble esplora l’universo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ciò significa che ha osservato alcune affascinanti meraviglie cosmiche ogni giorno dell’anno, incluso il tuo compleanno“, recita il testo del sito web.

Inoltre, nell’ambito della celebrazione, la NASA ha iniziato a condividere quotidianamente “un’immagine accattivante” di ciascuno degli anni del telescopio in orbita, completando 30 foto nel giorno del suo anniversario.

Alla celebrazione del 2019, l’agenzia statunitense ha sbalordito il pubblico con un’immagine della nebulosa del granchio meridionale che era stata recentemente fotografata da Hubble. Questa nebulosa è nata dall’interazione di due stelle al suo interno, un gigante rosso e una nana bianca.

Per scoprire la fotografia che il telescopio Hubble ha fatto il giorno del tuo compleanno visita questo sito web della NASA.