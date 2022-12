Ultime Notizie » cellulare » Come bloccare il cellulare rubato o perso con l’account Google

Quando un cellulare viene rubato o smarrito, naturalmente la prima cosa che vogliamo sapere è la sua posizione per ritrovarlo. Tuttavia, e soprattutto se è scomparso fuori casa, qualcosa di essenziale da fare è anche bloccarlo in modo che nessuno possa accedere alle informazioni che si trovano all’interno. Quindi, se hai perso il tuo cellulare o ti è stato rubato e utilizzi un account Google su di esso, puoi effettuare una semplice procedura che ti permetterà di bloccarlo da remoto ed impedire così a qualcun altro di utilizzarlo.

Bene, la prima cosa da menzionare è che per eseguire questo blocco devi utilizzare lo strumento “Trova il mio dispositivo” di Google, che è molto facile da usare e che, come indica il nome, ti consente anche di procedere con la localizzazione del cellulare. È importante chiarire che il blocco del cellulare non ostacola il compito di riuscire a localizzarlo, quindi non preoccuparti.

Non è infatti necessario aver scaricato l’app sul telefono smarrito né aver effettuato l’accesso dal web su di esso, anche se dovrai avere a portata di mano un computer o un altro cellulare, visto che lì dovrai

Passaggi per bloccare il tuo cellulare rubato o smarrito utilizzando il tuo account Google

– Da un altro cellulare o da un computer, accedi all’app o al sito Web di “Trova il mio dispositivo Google”, questo con l’account Google che è aperto sul cellulare rubato o smarrito.

– Una volta dentro, fai clic sul cellulare smarrito nella barra in alto.

– Quando viene visualizzata una nuova finestra nell’area inferiore, fare clic sul nome del cellulare.

– Fare clic sull’opzione Blocca dispositivo.

– Scrivi un messaggio o un numero di telefono da visualizzare sulla schermata di blocco del cellulare in modo che possano contattarti.

– Premi infine il pulsante verde inferiore che indica Blocca dispositivo e il gioco è fatto.

Questo sarà tutto ciò che è necessario per applicare il blocco al cellulare, che tra l’altro se riavrai il dispositivo, con la tua sequenza o PIN stabilito potrai sbloccarlo normalmente.