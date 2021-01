Ultime Notizie » Agricoltura sostenibile » Bill Gates diventa il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stati Uniti

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates è diventato il più grande proprietario di terreni agricoli privati ​​negli Stati Uniti.

Secondo i dati pubblicati sul sito del portale The Land Report, oltre a 242.000 acri di terreno agricolo, Bill Gates ha anche 25.750 acri di transizione e 1.234 acri ricreativi, per un totale di 268.985. Ha terre in 19 stati, le sue terre più grandi sono in Louisiana (27.

952 ettari), Arkansas (19.395), Arizona (10.420) e Nebraska (8.331).

La maggior parte delle proprietà sono nelle mani del miliardario attraverso la società di investimenti Cascade Investments. L’azienda sta sviluppando diversi progetti di agricoltura sostenibile.

Va notato che la Bill & Melinda Gates Foundation ha anche un’iniziativa per i terreni agricoli, Gates Ag One, che si concentra sulla ricerca per aiutare “i piccoli agricoltori ad adattarsi ai cambiamenti climatici e realizzare la produzione alimentare nei paesi di reddito basso e medio per essere più produttivi, resilienti e sostenibili”.