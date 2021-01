Ultime Notizie » Come vedere Sampdoria Udinese Streaming » SAMPDORIA UDINESE Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Sampdoria Udinese Streaming Gratis e Diretta TV. Le due formazioni in campo per la 18esima giornata di Serie A: orario d’inizio alle 20:45 di oggi sabato 16 gennaio 2021. E’ il 153esimo Derby della Capitale che si gioca in campionato. Il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (risultato di 1-1 sia all’andata che al ritorno). Andiamo a scoprire dove vedere Sampdoria Udinese streaming e diretta tv.

Sampdoria Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni.

La Sampdoria è la squadra che ha ricevuto più rigori contro in questo campionato (sette), nessuna ne ha calciati meno dell’Udinese (uno solo come Bologna, Parma e Genoa). L’Udinese è una delle due squadre contro cui il centrocampista della Sampdoria Antonio Candreva ha realizzato più reti su rigore in Serie A (tre, tutte con la maglia della Lazio, al pari del Cagliari).

⚽ Queste le probabili formazioni di Sampdoria Udinese:

Ranieri non recupera Tonelli. Al centro della retroguardia toccherà ancora a Yoshida e Colley. A centrocampo assente Jankto per squalifica. Le opzioni riguardano Damsgaard oppure Verre. In attacco dovrebbe scoccare l’ora di Quagliarella dall’inizio, Keita più di Ramirez in appoggio.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Verre, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Jankto. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini.

Nell’attacco dell’Udinese si rivede Deulofeu ma soltanto in panchina perché Gotti proporrà Lasagna davanti, appoggiato da Pereyra e ispirato da De Paul, con Arslan e Mandragora a completare il centrocampo e Walace pronto a subentrare nella ripresa. Sulle fasce ci saranno Stryger Larsen, che torna a destra per Molina, e Zeegelar sulla sinistra, preferito a Ouwejan. Difesa sempre obbligata – con Becao-Bonifazi e Samir – per il lungo infortunio di Nuytinck.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Nuytinck, Okaka, Prodl, Pussetto.

Sampdoria Udinese Diretta TV: canale e dove vederla.



La partita di calcio Sampdoria Udinese in diretta tv e in esclusiva da DAZN scaricando l’app attraverso una moderna smart tv, oppure collegando la tv stessa a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN, inoltre, potranno vederla in diretta anche su, al canale numero 209 del satellite.

È da febbraio 2014 con la maglia della Lazio che Antonio Candreva non trova il gol in tre presenze consecutive di Serie A: in carriera il centrocampista della Sampdoria ha segnato tre reti contro l’Udinese in campionato, l’ultima delle quali datata febbraio 2015.

Sampdoria Udinese Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta, ecco come.

Sampdoria Udinese in video live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) comodamente seduti sulla propria poltrona di casa: da vedere sul sito della piattaforma, oppure scaricando l’app sul proprio pc, smartphone o tablet. Match online comunque anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Sampdoria Udinese non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A dell’attaccante dell’Udinese Ilja Nestorovski: tre gol in quattro sfide ai liguri, incluse due nelle sue due partite giocate al Ferraris contro i blucerchiati (ottobre 2016 e novembre 2019).