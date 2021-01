Ultime Notizie » Bologna Verona Rojadirecta » DIRETTA Oggi TV Sampdoria-Udinese Streaming Torino-Spezia Gratis: orario, dove vederle. Si gioca Bologna-Verona

Dove vedere le partite di calcio in tv Sampdoria-Udinese, Torino-Spezia, Bologna-Verona e tutte le altre di oggi sabato 16 gennaio 2021. E TarjetaRojaOnline Gratis? E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Verona-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:30 Wolverhampton-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cittadella-Ascoli (Serie B) – DAZN

14:00 Monza-Cosenza (Serie B) – DAZN

14:00 Pisa-Brescia (Serie B) – DAZN

14:00 Pordenone-Venezia (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:00 Bologna-Verona Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Bologna Verona si affrontano al Dall’Ara nella 18a giornata di Serie A. I precedenti soorridono ai rossoblù, che nelle ultime quattro stagioni hanno vinto due volte e pareggiato in due occasioni, senza mai perdere. L’ultima vittoria del Verona a Bologna è dell’aprile 2016, uno 0-1 marcato da Samir.

Diretta Bologna Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Fano-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Pistoiese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Lucchese-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Turris-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Wolfsburg-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Reggina-Lecce (Serie B) – DAZN

16:00 West Ham-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Marsiglia-Nimes (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

17:30 Avellino-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Mantova-Triestina (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

18:00 Torino-Spezia Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano nello scontro salvezza della 18a giornata di Serie A. Il Torino è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, lo Spezia ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. Andrea Belotti detto “il gallo” è il bomber dei granata con 9 goal realizzati, stesso bottino per M’Bala Nzola, il giocatore più prolifico degli Aquilotti.

Diretta Torino Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Stoccarda-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Aston Villa-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

18:45 Sparta-Psv (Eredivisie) – DAZN.

20:45 Sampdoria-Udinese Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Sampdoria Udinese, una di fronte all’altra per la 18esima giornata di Serie A. Entrambe arrivano da una sconfitta che vuole essere dimenticata in fretta: hanno perso rispettivamente contro lo Spezia e contro il Napoli nello scorso weekend di campionato, entrambe peraltro con il punteggio di 2-1.

Diretta Sampdoria Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Leicester-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Angers-PSG (Ligue 1) – DAZN.

