Il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha dichiarato che i guadagni del motore di ricerca Google, sussidiario della multinazionale Alfabet, scenderanno. Il miliardario ritiene che l’industria dell’intelligenza artificiale (AI) potrebbe rappresentare una minaccia per questo popolare motore di ricerca e altri giganti della tecnologia come Amazon, Microsoft e Apple. Lo ha sollevato domenica scorsa, in un’intervista con Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank, il più grande fondo di investimento del mondo, nel podcast “In Good Company”.

Bill Gates: “Alla fine creeranno un agente personale per tutte le comunicazioni e i consigli”, che sostituirà l’andare direttamente su Amazon, Siri o Outlook. “Quindi il fatto che Google possieda la ricerca, Amazon possieda lo shopping, Microsoft possieda la produttività, Apple possieda quasi tutto su un dispositivo Apple”, cambierà a un certo punto.

Bill Gates sottolinea che una volta ottenuto questo agente personale, unirà quei mercati separati e sentirai “ehi, voglio solo un agente personale, e ovviamente può aiutarmi a fare acquisti, pianificare, scrivere documenti e lavorare su i miei dispositivi”. Crede che tra un decennio le aziende non si considereranno separate perché l’IA conoscerà molto bene il suo utente. “È una potenziale scossa di terremoto piuttosto drammatica dell’aspetto dei mercati tecnologici”, ha affermato.

Le tecnologie di intelligenza artificiale saranno la cosa più importante in un decennio, ha detto Bill Gates, osservando che la recente “accelerazione” lo ha sorpreso.

Bill Gates è impressionato dalla capacità dell’intelligenza artificiale di, anche se osserva che è necessario più lavoro per rendere strumenti come ChatGPT più precisi e personalizzati.

In generale, Bill Gates ritiene che i vantaggi delle tecnologie di intelligenza artificiale saranno positivi, ma anche “la tecnologia ha sempre uno svantaggio”. In questo senso, ha aggiunto che “è abbastanza raro che ci sia qualcosa di nuovo che non abbia controindicazioni”. Ha detto poi che era fantastico che le persone discutessero di questioni al riguardo.

Come risponderesti a Bill Gates? Ecco il nostro punto di vista

È vero che l’intelligenza artificiale e l’automazione possono portare a una riduzione dei posti di lavoro in alcuni settori, ma possono anche creare nuove opportunità e modi innovativi di lavorare. Ad esempio, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per automatizzare compiti ripetitivi e noiosi, liberando le persone da attività monotone e permettendo loro di concentrarsi su compiti che richiedono creatività e capacità decisionali.

Inoltre, l’automazione può creare nuovi lavori nell’industria dell’intelligenza artificiale stessa, come sviluppatori, ingegneri e scienziati dei dati. Tuttavia, è importante che la transizione verso un’economia basata sull’intelligenza artificiale avvenga in modo equo e giusto per tutti, e che i lavoratori siano adeguatamente formati e supportati durante questo cambiamento.

Ci sono anche opportunità per l’intelligenza artificiale e l’automazione di aiutare a risolvere alcune delle sfide più urgenti della società, come la cura per le malattie, la protezione dell’ambiente e la gestione delle emergenze.