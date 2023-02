Ultime Notizie » biglietti concerto » Guns N’ Roses, dove comprare i Biglietti del Concerto a Roma

I Guns N’ Roses sono una band hard rock statunitense nata a Los Angeles nel 1985. La formazione originale della band includeva il cantante Axl Rose, il chitarrista Slash, il chitarrista ritmico Izzy Stradlin, il bassista Duff McKagan e il batterista Steven Adler.

La loro musica si caratterizza per un sound duro e potente, influenzato dal rock classico degli anni ’70 e ’80, dal punk rock e dal blues. La band ha pubblicato alcuni degli album più influenti e di maggior successo commerciale nella storia del rock, tra cui “Appetite for Destruction” del 1987, “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II” del 1991 e “The Spaghetti Incident?” del 1993.

La storia dei Guns N’ Roses è stata caratterizzata da numerosi cambi di formazione e controversie, ma la band ha continuato a essere una presenza influente nella scena musicale rock per oltre tre decenni. La formazione attuale include Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Frank Ferrer, Melissa Reese e Richard Fortus.

Dove comprare i Biglietti del Concerto Guns N’ Roses a Roma

Saranno in vendita dal 24 febbraio i biglietti per il concerto dei Guns N’ Roses al Circo Massimo di Roma, unica tappa

italiana del tour mondiale, in programma l’. In Campania saranno attive le nuove biglietterie TicketOne in provincia di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino.

Per quanto riguarda Napoli, i biglietti saranno disponibili nei punti PlanetPay365 in piazza Cavour e in via Botteghelle 10; nuova biglietterie anche a Torre Annunziata, in via Vittorio Veneto 376/b, e a Torre del Greco, in via Cristoforo Colombo 27.

In provincia di Salerno via alle vendite a Nocera Inferiore (via Fiano 203/205), a San Valentino Torio (via Matteotti 5), Pontecagnano Flaiano (via Picenza, traversa Abate Conforti 4), San Marzano sul Salerno (via Berlinguer 38/A), Pagani (via Arcivescovo Cesarano 23), Scafati (via de Gasperi 182/184), oltre che nel punto Planetpay365 del capoluogo, in via Galdieri 24/26.

In provincia di Caserta, invece le nuove biglietterie saranno operative ad Aversa (in via De Lieto 2) e a Vitulazio (in via Luciani 43).