Quanti soldi ha guadagnato Melinda Gates con il divorzio da Bill Gates

Melinda Gates si separa dal marito Bill Gates dopo ben 27 anni di matrimonio: lo avevano annunciato assieme agli inizi di Maggio. In molti si stanno chiedendo, come spesso accade in quest casi: Quanti soldi ha guadagnato Melinda Gates con il divorzio. Le ultime notizie affermano che Melinda ha già ricevuto un totale di 3 miliardi di dollari in azioni da quando la rottura con il coniuge Bill Gates è stata annunciata il 3 maggio.

La fortuna della donna ha raggiunto questo livello dopo che Cascade Investment, una società di gestione e investimento controllata dal cofondatore di Microsoft, ha consegnato 2,25 milioni di azioni per un totale di 851 milioni di dollari

In precedenza, Melinda Gates ha ottenuto valori dalle società messicane Coca-Cola FEMSA e Grupo Televisa stimati in oltre 500 milioni di dollari. Inoltre, Cascade Investment ha trasferito all’ex coniuge le azioni di AutoNation, un distributore automobilistico statunitense, nonché quelle della Canadian National Railway, una società di trasporto merci canadese, per un costo totale di 1,8 milioni.