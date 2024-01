Ultime Notizie » 6 gennaio » Lotteria Italia 2023-2024: biglietti vincenti, 5 Milioni vinti a Milano

ROMA – Durante l’episodio di ieri sera di Affari Tuoi, condotto da Amadeus, è stata fatta in diretta tv l’estrazione dei biglietti vincenti del 6 Gennaio 2024 della rinomata Lotteria Italia. La regione della Lombardia è stata fortunata, con la vendita di 3 dei primi 5 grandi premi, tra cui quello più ricco, di 5 milioni di euro, venduto a Milano.

L’estrazione è avvenuta durante una puntata speciale di “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia” con numerosi ospiti vip. Durante il gioco, gli ospiti hanno avuto la possibilità di vincere premi in base alle loro risposte alle domande sulle regioni italiane:

A Iva Zanicchi è stato associato il biglietto da 5 milioni di euro. A Maria Chiara Giannetta è stato associato il biglietto da 2,5 milioni di euro. A Lillo è stato associato il terzo premio, da 2 milioni di euro. A Francesco Paolantoni è stato associato il quarto premio, da 1,5 milioni. A Stefano Accorsi il quinto, da 1 milione.

I primi 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia

Premio da 5 milioni di euro: biglietto F306831, venduto a Milano. Premio da 2,5 milioni di euro: biglietto M382938, venduto a Campagna (Salerno). Premio da 2 milioni di euro: biglietto I191375, venduto ad Albuzzano (Pavia). Premio da 1,5 milioni di euro: biglietto C410438, venduto a Roncadelle (Brescia). Premio da 1 milione di euro: biglietto N454262 , venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).

Premi di 2a categoria da 100 mila euro

– Biglietto P192527 venduto a Quartu Sant’Elena (Ca)

– Biglietto M245885 venduto a Pietrasanta (Lu)

– Biglietto F131600 venduto a Polesine Zibello (Pr)

– Biglietto F214883 venduto a

Trieste– Biglietto D393404 venduto a Caldaro sulla strada del vino (Bz)– Biglietto I466701 venduto a Civitella Valdichiana (Ar)– Biglietto I257605 venduto a Napoli– Biglietto I063968 venduto a Piacenza– Biglietto N200785 venduto a Eboli– Biglietto L207346 venduto a Ottaviano (Na)– Biglietto C071644 venduto a Catania– Biglietto M404056 venduto a Roma– Biglietto P244070 venduto a Figline e Incisa Valdarno (Fi)– Biglietto M462363 venduto a Roma– Biglietto L327933 venduto a Sala Consilina (Sa)

190 invece sono stati i premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno.

Come incassare i premi della Lotteria Italia

I vincitori hanno 180 giorni di tempo per ritirare il premio. Possono farlo presentando il tagliando intatto e originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o gli Uffici Premi di Lotterie Nazionali a Roma. In alternativa, possono inviare il biglietto vincente per posta tramite raccomandata A/R, specificando le informazioni personali, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento desiderata.

La Lotteria Italia non è soggetta a tassazione, e le vincite vengono accreditate per intero. Lo scorso anno, una tabaccheria di Bologna ha vinto il premio, mentre il Lazio è stata la regione più fortunata. Quest’anno sono stati venduti il 10% in più di biglietti rispetto all’anno precedente, con la Lombardia e il Lazio come le regioni con il maggior numero di vendite. La Lotteria Italia ha anche registrato premi non riscossi per un totale di quasi 31 milioni di euro negli ultimi vent’anni.