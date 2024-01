Ultime Notizie » Bianconeri » Juventus rinuncia al ricorso su Calciopoli: dovrà pagare spese processuali a Inter e FIGC

Successivamente alla definitiva rinuncia al ricorso presso il Consiglio di Stato, i bianconeri saranno obbligati a sostenere i costi affrontati dalle controparti. La lunga battaglia legale avviata dalla Juventus su Calciopoli si conclude con un brutto colpo per il club bianconero.

La Juventus ha deciso di rinunciare al ricorso in tribunale contro l’Inter e la FIGC. La decisione è stata accettata da entrambe le parti e la Juventus dovrà pagare € 5000,00 a ciascuna delle parti come spese processuali.

Dopo aver rinunciato all’ultima azione legale presso il Consiglio di Stato, ladovrà anche coprire lesostenute dalle controparti. Come stabilito appunto dale come previsto in situazioni simili, i bianconeri dovranno risarcire sia l’Inter che la FIGC.