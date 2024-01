Ultime Notizie » Bastoni » Contatto Bastoni-Duda, ds Sogliano: “Impossibile che questo Gol non venga Annullato”

Dopo la partita persa contro l’Inter, il Verona è furioso per un gol non annullato a causa di un contatto Bastoni-Duda. Il direttore sportivo Sean Sogliano si dice indignato e deluso, sottolineando che la decisione manca di rispetto verso il club e la sua dignità. Sogliano critica anche l’errore della sala VAR, affermando che è impensabile non averlo segnalato. Il Verona ha affrontato la partita con modestia, ma questa situazione è inaccettabile per un club che già si trova in difficoltà.

Le spiegazioni dell’arbitro non hanno alcun significato, dato che la VAR è stata introdotta proprio per risolvere casi come questo.

E come dargli torto? Nel frattempo, nei social continua la tendenza dell’hashtag #MarottaLeague proprio per evidenziare come lasia condizionata dalle numerose decisioni arbitrali a favore dell’Inter.

Il ds del Verona ha espresso la sua delusione per il risultato della partita, affermando che è una mancanza di rispetto verso la società. Ha sottolineato l’importanza del rispetto e ha criticato l’errore clamoroso commesso dalla squadra, nonostante gli sforzi per ottenere punti contro le squadre più forti del campionato. Ha concluso affermando che la dignità della squadra è stata calpestata.