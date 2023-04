Ultime Notizie » Benfica » ⚽📺 Benfica-Inter Streaming Gratis Diretta TV in chiaro su Canale 5

Dove vedere Benfica-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano all’Estadio da Luz oggi martedì 11 aprile 2023 alle ore 21 italiane, per la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League stagione 2022-2023.

Nonostante la difficoltà riscontrata nelle ultime quattro partite di campionato, i nerazzurri stanno facendo bene in Coppa e hanno eliminato il Barcellona e il Porto. Il Benfica, leader del campionato portoghese, è ancora imbattuto in Champions League e ha eliminato la Juventus e il Bruges. Questo sarà il quarto incontro tra le due squadre in competizioni europee e il primo dal 2003-04. Il Benfica non ha mai vinto contro l’Inter, registrando un pareggio e due sconfitte, una delle quali nella finale di Coppa dei Campioni del 1965. Di seguito le probabili formazioni e come si fa per vedere Benfica-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Benfica-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Benfica. Grimaldo ha lavorato lunedì solo in palestra, ma Schmidt ha detto che è a disposizione. Morato in ballottaggio con Verissimo per prendere il posto dello squalificato Otamendi in difesa. Nel 4-2-3-1 di Schmidt saranno Aursnes, l’ex Joao Mario e Rafa Silva ad agire a supporto di Gonçalo Ramos.

In casa Inter. Inzaghi dovrebbe optare per il terzetto difensivo Darmian-Acerbi-Bastoni, con De Vrij destinato ad accomodarsi in panchina. In mezzo al campo torna dal 1′ Brozovic, con Dimarco favorito su Gosens per la corsia sinistra. In attacco Dzeko è in vantaggio su Lukaku per affiancare Lautaro.

⚽ Le probabili formazioni di Benfica-Inter

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. Allenatore Schmidt. A disposizione in panchina: Soares, Verissimo, Rodrigues, Ristic, Joao Neves, Ndour, Schjelderup, Neres, Musa, Tengstedt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

⚽ Dove vedere Benfica-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV



Guardalinee: Burt-Bennett. IV Uomo: Brooks. VAR: l’olandese Van Boekel. Assistente VAR: Attwell.

Benfica-Inter diretta in tv e in chiaro su Canale 5 di Mediaset, e sarà a disposizione anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Alla stessa ora possiamo anche vedere Manchester City-Bayern Monaco.

⚽ Benfica-Inter Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Benfica-Inter streaming gratis su ogni smart tv attraverso Sportmediaset, Sky Go, e a pagamento per tutti con NOW. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. La partita non si può vedere online su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternativa per vedere Online Benfica-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Benfica-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato non regolare in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV“, “Pirlotv” o “RojadirectaTV“. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.