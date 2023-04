Ultime Notizie » Carta di debito » Come prelevare denaro da PayPal in Italia: tutte le opzioni disponibili

Se hai già un conto PayPal o hai intenzione di aprirne uno e stai cercando di scoprire come prelevare denaro da PayPal in Italia, ci sono diversi modi per farlo. Questo è il processo per prelevare denaro da PayPal su un conto bancario, sulla tua carta di debito o in contanti, nonché i dettagli sui casi in cui ti verranno addebitate le commissioni.

La “nuova moneta” vuole sostituire la “vecchia moneta”. In un annuncio del Super Bowl del 2016, PayPal ha affermato che a quel punto c’era “un nuovo denaro in città”.

Aziende come Visa, Bizum e PayPal hanno promosso negli ultimi anni il denaro digitale rispetto a quello tradizionale o al contante, facilitando operazioni come prelievi di denaro, pagamenti nei negozi o trasferimenti tra amici attraverso la tecnologia.

Per farlo basta andare sulla home page di PayPal e creare un account. Per effettuare pagamenti, dovrai registrare una carta o un conto bancario oppure aggiungere fondi al saldo del tuo conto PayPal. Al contrario, per ricevere i pagamenti all’istante basta confermare l’email, come spiega l’azienda sul proprio sito.

Come prelevare denaro da PayPal in Italia

Se hai già un conto e quello che stai cercando è sapere come prelevare denaro da PayPal in Italia, ci sono diversi modi per farlo: sia su un conto bancario che sulla tua carta di debito, con la possibilità che sia gratuito o che ti addebitino una commissione.

Se richiedi un trasferimento standard sul tuo conto bancario da PayPal, il denaro sarà disponibile in linea di principio entro 1-3 giorni lavorativi, anche se a volte possono essere necessari fino a 5 giorni. La piattaforma chiarisce: “Non addebitiamo commissioni quando si utilizza l’opzione di trasferimento standard, ma alcune banche potrebbero addebitare una commissione per i bonifici bancari. Per maggiori informazioni, contatta direttamente la tua banca”.

Il prelievo di denaro da PayPal su un conto bancario registrato in Europa (senza conversione di valuta) è gratuito, ovvero funziona senza commissioni da PayPal. Tuttavia, prelevare denaro da PayPal su un conto bancario in un’altra valuta (con conversione di valuta) può comportare una commissione compresa tra il 3% e il 4% per la conversione di valuta (costo aggiunto al tasso di cambio), spiegano da Wise.

Wise è una piattaforma online che ti permette di inviare, ricevere e spendere denaro nel mondo. Con un conto Wise, puoi inviare denaro all’estero, ricevere pagamenti in altre valute e fare acquisti all’estero con la carta di debito Wise.

Se invece effettui un bonifico istantaneo sulla tua carta di debito o conto bancario, il denaro sarà disponibile nel saldo dell’opzione scelta in 30 minuti, anche se in questo caso si applicano commissioni imposte da PayPal.

Nel caso in cui desideri prelevare denaro da PayPal in contanti, è necessaria la carta Mastercard prepagata PayPal per utilizzare il denaro nel tuo conto con essa, secondo Wise, una società specializzata in trasferimenti di denaro online.

Puoi anche prelevare contanti da PayPal se lo trasferisci su una carta che ti consente di prelevare denaro presso gli sportelli automatici o su un conto bancario da cui puoi successivamente prelevare il denaro in contanti.